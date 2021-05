SARONNO – Ancora un allagamento nel complesso residenziale che si trova nel tratto finale di via Volta alla periferia nord saronnese: il copione si è ripetuto anche questo pomeriggio. Pioggia intensa, i tombini non sono riusciti ad assorbirla tutta ed anzi hanno pure iniziato ad espellere acqua, il cortile dei condomini si è rapidamente allagato, ed era anche percepibile un intenso, sgradevole odore “fognario”.

Per i residenti una scena già vista tante volte: pure in questo caso, senza alti stivali è apparso impossibile raggiungere le auto posteggiate nel cortile, ed anche arrivare agli ingressi delle scale per accedere alle abitazioni di alcune delle palazzine.

Ormai da anni gli abitanti in quella parte di via Volta chiedono interventi per la sistemazione della rete idrica, in particolare perchè sia potenziata e resa in grado di assorbire l’acqua piovana in caso di intense precipitazioni. Il cortile dei condomini si trova ad un livello più basso rispetto alla strada, e quando piove diventa una “piscina”.

(foto: il cortile di via Volta a Saronno, questo pomeriggio di nuovo completamente allagato)

01052021