LOMAZZO – “Questo Primo maggio è dedicato ai 160 lavoratori e lavoratrici della Henkel di Lomazzo, in lotta per il posto di lavoro. Noi siamo qui con loro, davanti ai cancelli della fabbrica, e ci saremo finchè sarà necessario. Al lavoro, alla lotta!” Così la Cgil Lombardia, che ha partecipato al presidio che si è tenuto oggi davanti ai cancelli dell’azienda chimica di viale Como a Lomazzo. La multinazionale tedesca che ne è proprietaria, ne ha annunciato la chiusura a giugno.

Sul posto tra gli altri il consigliere regionale del Pd, Angelo Orsenigo, che ha parlato di un “Primo maggio alla Henkel di Lomazzo: non un giorno di festa ma di lotta per i diritti di 150 famiglie minacciate dalla chiusura dello stabilimento. La politica deve trovare gli strumenti per risolvere questa e tante altre crisi”.

(foto: lavoratori con le bandiere della Cgil oggi fuori dalla sede Henkel di viale Como a Lomazzo)

01052021