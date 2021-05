Primo maggio: il Pd di Saronno lo celebra “a distanza” con un messaggio sul web

SARONNO – Messaggio per la ricorrenza del Primo maggio da parte delal sezione Pd di Saronno.

Il Quarto Stato, dipinto del 1901, raffigura la marcia di un gruppo di braccianti, suggerendo una inevitabile sensazione di vittoria. L’illustrazione di Massimo Pasca, talentuoso artista salentino, chiaramente ispirata all’opera di Pellizza da Volpedo è un bellissimo omaggio a tutti i medici e infermieri che hanno lavorato per noi, combattendo senza tregua la dura lotta contro il covid-19. Immagine quindi appropriata per celebrare la giornata odierna della Festa dei lavoratori. Ma in quest’ opera ognuno può vedere dietro quei volti, ciò che per lui è più rappresentativo. Sono rappresentate tutte le categorie di lavoratori , dalle cassiere dei supermercati ai dipendenti di Amazon, ai baristi, che in questi mesi ci hanno aiutato a continuare le nostre vite in questo periodo buio.

Augurandoci possa essere di buon auspicio per il futuro prossimo, sperando ci si possa presto incontrare, e camminare nuovamente tutti insieme, vicini, uniti. Buon Primo maggio.