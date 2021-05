SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo il messaggio per il primo maggio del sindaco Nilde Moretti. “Il nostro pensiero va a tutti i lavoratori, ma in particolare quest’anno vogliamo dedicare il Primo Maggio a tutte quelle persone che si sono trovate in difficoltà in questi mesi di chiusure forzate o che hanno perso la loro occupazione, e che speriamo possano presto ritrovarla e ripartire per il loro bene ed il bene delle loro famiglie.

Il Primo Maggio è la festa del Lavoro visto come valore per realizzarsi, anche per coloro che hanno delle fragilità e vanno aiutati ad introdursi nella socialità del mondo occupazionale. E vogliamo portare anche un messaggio convinto per la sicurezza sui posti di lavoro, con la speranza di non dover mai più contare incidenti a causa di mancanze o leggerezze.

Ultima ma prima per importanza, una menzione per tutte quelle donne che in questo lungo anno hanno risentito maggiormente della crisi in corso: siamo la forza delle nostre famiglie e delle nostre aziende e dobbiamo continuare a lottare affinché il futuro sia sempre migliore per tutte quelle giovani ragazze che stanno cominciando ora il loro percorso”.