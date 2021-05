LOMAZZO – “Primo maggio alla Henkel di Lomazzo: non un giorno di festa ma di lotta per i diritti di 150 famiglie minacciate dalla chiusura dello stabilimento. La politica deve trovare gli strumenti per risolvere questa e tante altre crisi che stanno mettendo a rischio il tessuto economico e sociale della nostra Lombardia. Solo così, con diritti e certezze, il primo maggio sarà davvero una festa per tutti i lavoratori”. A parlare Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Partito democratico e sindaco di Figino Serenza, che oggi ha partecipato a presidio indetto da lavoratori e sindacati davanti all’azienda chimica lomazzese di viale Como. La società, con base in Germania, ha recentemente annunciato di volere presto chiudere completamente lo stabilimento di Lomazzo.

Una vicenda che ha un forte impatto sul tutto il territorio; oltre che di Lomazzo, i dipendenti sono di Saronno, Lazzate ed altri centri della zona.

(foto: il consigliere regionale del Pd, Angelo Orsenigo, al presidio alla Henkel di Lomazzo)

