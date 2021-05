SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Ritiro nella città degli amaretti ed allenamenti e amichevoli a Caronno Pertusella per l’Italia del softball. Le atlete convocate si ritrovano al “Albergo La Rotonda” a Saronno alle 11 di venerdì 7 maggio.

Nel pomeriggio di sabato 8 la Nazionale sarà quindi impegnata in due partite contro una selezione di All Stars del campionato italiano che costituirà l’All-Star Game di softball e sarà preceduto – nella mattinata del sabato – da una presentazione della stagione 2021 alle porte.

Rientrata in Italia dopo il raduno in Florida, per la Nazionale Italiana di softball è dunque già tempo di tornare immediatamente sul campo per continuare la preparazione in vista dei Campionati Europei in Friuli Venezia-Giulia a fine giugno ed i Giochi Olimpici di Tokyo un mese più tardi. Il luogo scelto per il nuovo raduno delle azzurre è Caronno Pertusella, sul cui diamante dal 7 al 9 maggio saranno impegnate le quindici atlete convocate dal manager Federico Pizzolini ed il suo staff nel quale è entrato anche il “guru” statunitense Mike Candrea.

Fra le convocate, dell’Inox Team Saronno ci sono Brittany Abacherly, Priscilla Brandi, Giulia Longhi, Fabrizia Marrone, Alessandra Rotondo; della Rheavendors Caronno la lanciatrice Carlotta Salis.

(foto Fibs-Simone Amaduzzi: di gruppo per la Nazionale azzurra)

