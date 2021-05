SARONNO – “Partendo dalla notizia riguardante la scelta dell’Amministrazione di servire nelle mense scolastiche l’acqua potabile dei rubinetti della nostra rete idrica, affermiamo di aver accolto con soddisfazione l’idea che eliminerebbe l’utilizzo delle bottigliette di plastica come richiesto dalla legge “Plastic free” e come richiesto in una Mozione del M5S presentata in consiglio comunale nella precedente legislatura!.

Inizia così la nota di M5s firmata dal coordinatore Massimo Uboldi.

“Alcune domande sorgono tuttavia per chiarire dubbi sulla qualità dell’acqua, che in tempi non troppo lontani portò alla chiusura del Pozzo di via Parini per inquinamento, cosa che fu poi risolta con un intervento successivo.

Il problema della nostra acqua nasce dal fatto che l’impianto idrico saronnese è un impianto circolare, dove tutti i pozzi sono collegati e un controllo mensile, come spiegato in un comunicato dell’amministrazione, in vista di un’erogazione importante come quella destinata alle scuole, a nostro avviso richiederebbe un monitoraggio più frequente.

Volevamo inoltre conoscere le ragioni per cui sul settimanale del Comune “Saronno 7” sono scomparsi i dati sia delle rilevazioni degli inquinanti dell’acqua che quelle dell’aria, come pure le votazioni risultanti dai consigli comunali. Questi dati in precedenza venivano regolarmente messi a disposizione della cittadinanza e stranamente oggi sono del tutto cancellati dalle pagine del notiziario.

Riteniamo che sia importante ripristinare su Saronno7 lo spazio dedicato a queste informazioni, sulla base della trasparenza e dell’importanza che la comunicazione deve avere nei confronti dei cittadini, fruitori di un servizio importante che venuto a mancare. Circa i controlli della qualità dell’aria da tempo non vengono evidenziati aggiornamenti, come pure ribadiamo la mancanza di informazioni sull’esito delle votazioni nei consigli comunali, e a tal proposito vorremmo evidenziare una variazione di bilancio emersa durante l’ultimo consiglio comunale, precisamente quella riferita allo staff del sindaco e ai due addetti alla comunicazione. Sarebbe interessante conoscere su quale base di progetto sono state individuate queste figure e se la loro presenza renderà più efficace la comunicazione rispetto ai risultati insoddisfacenti raggiunti fino ad oggi, tenendo conto del fatto che al contempo si sono ridotti i fondi destinati all’ambiente e alla mobilità. L’informazione è il punto di congiunzione tra istituzioni e cittadini, non priviamoci di questo strumento fondamentale che rientra nelle dinamiche democratiche che un’amministrazione dovrebbe attuare abitualmente”

(foto archivio)

