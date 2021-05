MILANO – Il Piano vaccinale lombardo predisposto dal responsabile Guido Bertolaso prevedeva che le prenotazioni vaccinazioni per gli over 50 in Lombardia si sarebbero aperte il 30 aprile con somministrazioni al via il 14 maggio, nella migliore delle ipotesi (ma sinora per le altre categorie di età era stato fatto anche meglio, anticipando di qualche giorno). Per gli over 50 non andrà così, tanti si chiedono quando sarà possibile prenotare ma per il momento è una informazione che non è stata resa nota da Regione Lombardia. Che oggi invece apre, dalle 18, le prenotazioni per la categoria 16-49 anni “fragili”

Fa sapere infatti Regione Lombardia:

Dalle ore 18 di oggi, sabato 1 maggio, anche le persone fragili dai 16 ai 49 anni, in possesso di un’esenzione per patologia, potranno prenotare la vaccinazione anti Covid-19. Consulta l’elenco delle esenzioni per patologia previste sulla pagina dedicata,

cliccando su ‘vaccinazioni persone tra i 59 e i 16 anni con patologie’ http://reglomb.it/IgHx50Ejqyc

Rimane sempre attiva la prenotazione per le altre categorie già in corso. Ecco come fare. Prenotazione online dalle ore 18 del 1 maggio:

In alternativa è possibile utilizzare le seguenti modalità: tramite sportello Postamat, anche se non sei correntista, inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza-domicilio e il tuo numero di cellulare, o con l’aiuto dei portalettere, che possono effettuare per te la prenotazione. Oppure telefonando al numero verde 800 894545

