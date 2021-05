SARROCH – Non sorride la prima partita di una due giorni che vedrà impegnata la Pallavolo Saronno nelle ultime sfide della seconda fase di serie B. La trasferta sarda in quel di Sarroch si conclude infatti nel peggiore dei modi per gli amaretti, che fanno rientro a Saronno senza conquistare né punti né parziali.

Dopo un primo set combattuto, chiuso però 25-23 a favore della Polisportiva Sarroch, gli uomini di Igor Galimberti calano nel parziale successivo, perso 25-18. Nulla da fare nemmeno nel terzo, in cui è netto il crollo dei varesini per il 25-11 finale.

Ora l’immediato rientro a casa e poi domani, domenica 2 maggio, la sfida in quel di Milano contro la Pallavolo Gonzaga. Non è a rischio tuttavia la partecipazione ai playoff dei biancoblù: alla fase successiva, infatti, si qualificano le prime due classificate del gironcino. Anche in caso di sconfitta contro il Gonzaga, Saronno andrebbe a piazzarsi davanti ai meneghini in virtù del miglior quoziente set.