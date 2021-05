SARONNO – BUSTO ARSIZIO Domani mattina durante una conferenza stampa ufficiale saranno forniti i dettagli ma la novità principale è ormai nota: l’edizione del centenario della Tre Valli Varesine, seconda prova del Trittico Regione Lombardia, partirà da Busto Arsizio il prossimo 5 ottobre.

Dal 2017 al 2019 la corsa ciclistica organizzata dalla Binda è partita dalla città degli amaretti con un buon riscontro da parte di pubblico ma con una scia di polemiche politiche legate alla scelta dell’Amministrazione soprattutto sui costi dell’operazione.

I partiti che formano l’attuale maggioranza sono stati sempre molto duri nel commentare e stigmatizzare la scelta dell’Amministrazione Fagioli di ospitare l’evento proprio per il contributo economico che usciva dalle casse comunali. Ora che l’edizione del centenario (quella saltata a causa covid) vada a Busto Arsizio secondo le prime indiscrezioni a costo zero qualche perplessità sulla freddezza con cui è stata affrontata la partita lo lascia. Del resto la gara, confermata con le Pro Series, ha già ottenuto l’adesione di 14 World Tour.

E Busto ha già annunciato l’intenzione di trasformare la Tre Valli in un evento catalizzatore di altre iniziative sportive e non solo. Un volano per la ripartenza, covid permettendo, non solo dello sport ma anche dei grandi eventi confermando un’attenzione alla promozione del territorio e al mondo delle due ruote prioritaria anche per Saronno.

02052021