ROVELLO PORRO – La donazione era stata compoiuta nel 2018 dalla sempre attivissima associazione Ave di Rovello Porro, il riferimento va ai verdi innaffiatoi del cimitero, che si possono ritirare dall’apposito supporto lasciando “in pegno” la monetina, come avviene ad esempio per i carrelli del supermercato. Comodissimi. La brutta notizia, riferita proprio dai volontari dell’Ave, è che qualcuno ha comunque sottratto alcuni degli innaffiatoi, che dunque risultano mancanti. E per portarli via è stata addirittura commessa una effrazione. Episodi avvenuti nelle diverse location dove sono collocati i supporti degli innaffiatoi, sempre all’interno del campo santo di via Pagani.

“Ci segnalano la situazione alla quale si assiste in cimitero: Innaffiatoi spariti e rotti.. catenelle strappate. Rispetto zero” l’amaro commento dei responsabile di Ave Rovello Porro.

(foto: alcune immagini delle postazioni degli innaffiatoi al cimitero di Rovello Porro, alcune catene sono state rotte e alcuni degli innaffiatoi messi a disposizione all’interno del campo santo risultano mancanti)

02052021