SARONNO – Festeggiamenti misurati almeno a caldo a Saronno per lo scudetto dell’Inter. A differenza di Milano dove decine di tifosi sono scesi in piazza con sciarpe e bandiere ignorando i divieti di assembramenti nella città degli amaretti non si sono registrati raduni di tifosi

Alle 17,30 la polizia locale con un rapido controllo dalla videosorveglianza cittadina ha confermato l’assenza di assembramenti di tifosi nella zona pedonale. I festeggiamenti comunque non mancano almeno a giudicare dai clacson delle auto che passano a ridosso del centro storico con bandiere, sciarpe e bandate sventolare dai finestrini.

Tradizionalmente, prima della pandemia, i tifosi si ritrovano per festeggiare lo scudetto nell’incrocio tra via Carcano e corso Italia dove la gioia degli ultra a piedi può unirsi a quella di chi è impegnato nei caroselli in auto. Quest’anno forse anche per le norme anticovid sembra che, almeno a Saronno, ci si limiti ai caroselli in auto.

(per le foto e la collaborazione si ringrazia Francesca Matteu)