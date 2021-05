La ripartenza, la sfida del teatro Pasta raccontata da Oscar Masciadri

SARONNO – La pandemia, i lockdown e le chiusure sono state particolarmente difficili per il mondo dello spettacolo e della cultura che hanno dovuto pagare il prezzo di lunghe chiusure. A Saronno il teatro Giuditta Pasta anche grazie alla lungimiranza del presidente Oscar Masciadri e alla dedizione del personale ha saputo non solo raccontare la situazione coinvolgendo la città ma soprattutto tenere i contatti con il suo pubblico e con quegli sponsor (a partire dal main Enrico Cantù) essenziali per la sua attività.

Ora una nuova sfida la ripartenza che prevede tante criticità e complessità (dalle limitazioni in sala alle difficoltà economiche) ma diverse priorità continuare ad essere in prima linea nella vita cittadina, regalare qualche proposta estiva e proporre una nuova stagione che riporti i saronnesi in sala.

A raccontare i progetti, l’entusiasmo ma anche le criticità di questo momento il presidente della fondazione Oscar Masciadri (l’intervista è stata realizzata qualche giorno fa ci scusiamo per il ritardo nella pubblicazione).

