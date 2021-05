ORIGGIO – A Origgio sono iniziati i lavori di riqualificazione del torrente Bozzente, finanziati con un contributo di Regione Lombardia nell’ambito dell’accordo quadro “Contratto di fiume Olona-Bozzente-Lura-Lambro meridionale”.

Gli interventi consistono in miglioria forestale delle sponde (taglio della vegetazione e rimozione delle specie esotiche infestanti), diversificazione fluviale (posa di massi e formazione di buche), consolidamento spondale di tratti erosi, creazione di accessi all’alveo per attività di manutenzione e di educazione ambientale. Si raccomanda ai fruitori del parco di evitare l’accesso all’area di cantiere, evitando il transito sugli argini del torrente nel comune di Origgio.

Il contratto di fiume, presentato nel novembre dell’anno scorso, riguarda principalmente il territorio del torrente Lura (affluente dell’Olona) ed in parte dunque anche il Bozzente, ed ha un valore complessivo di 122.000 euro. Consiste di due schemi di convenzione per l’erogazione di contributi al Consorzio Parco del Lura e al comune di Lurate Caccivio, per il finanziamento di una serie di attività. Nello specifico, al Consorzio Parco del Lura andranno 95 mila euro per le seguenti attività: progettazione di attività didattica e di sensibilizzazione ambientale a livello di sottobacino del torrente Lura; progetto definitivo dell’intervento ‘Area di esondazione controllata lungo il Lura a Caronno Pertusella e Lainate – Riqualificazione e connessione fluviale, creazione di un sistema verde multifunzionale tra Saronno e Lainate’. Al Comune di Lurate Caccivio andranno invece 27.000 euro per la predisposizione di un masterplan finalizzato a proteggere le aree più vulnerabili per la ricarica superficiale del sottobacino del Lura con interventi di tutela e valorizzazione delle sorgenti.

(foto: via alle opere di riqualificazione del torrente Bozzente)

02052021