GERENZANO – “Il significato reale della ricchezza è di donarla generosamente. Anche quest’anno obbiettivo raggiunto. grazie”. Così i responsabili dell’Unione esercenti di Gerenzano che con il patrocinio dell’Amministrazione civica questa mattina ha promosso la decima edizione della “Sagra del pane”. Nella notte i panificatori locali si sono messi al lavoro per fare trovare i loro prodotti, ben impacchettati, negli stand che sono stati allestiti in paese. Obiettivo, raccogliere fondi da destinare alla beneficenza ed in particolare per comprare buoni pasto che saranno quindi distribuiti dalla locale Caritas alle famiglie gerenzanesi bisognoso, e per una donazione al comitato “Maria Letizia Verga”. I gazebo per la distribuzione del pane sono stati allestiti in piazza De Gasperi, piazza 25 aprile ed in via Fagnani.

L’iniziativa, come sempre in passato, è piaciuta tanto ai cittadini che hanno ritirato il pacchetto del pane fresco, lasciando una offerta.

(foto: alcuni momenti della manifestazione che si è tenuta questa mattina)

02052021