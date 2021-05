MILANO – La seconda fase del campionato di serie B della Pallavolo Saronno si conclude con una sconfitta, la terza consecutiva dopo le due rimediate contro la Polisportiva Sarroch. Sulla performance degli amaretti, superati dal Gonzaga Milano in tre set, ha sicuramente pesato la fatica: nella giornata di sabato 1º maggio, infatti, i biancoblù hanno sostenuto una pesante trasferta in Sardegna, anch’essa conclusa con una sconfitta per 3-0.

Avvio complicato per i ragazzi di Igor Galimberti, che faticano a ingranare mentre il Gonzaga lavora bene in difesa e sfrutta i tanti errori biancoblù. Perso il primo parziale 25-19, Saronno parte bene nel secondo: in vantaggio per larghi tratti, gli amaretti si fanno pareggiare sul 14-14 e poi sorpassare, con il Gonzaga che allunga e chiude 25-21. Nel terzo set non basta l’ingresso di Cafulli nel ruolo d’opposto per ribaltare le sorti del match. Il Gonzaga fa 25-20 e archivia la sua ultima pratica stagionale.

Pallavolo Saronno che, nonostante le tre sconfitte consecutive, chiude il mini-girone al secondo posto in virtù del miglior quoziente set. Ora la necessità di resettare il prima possibile dopo un periodo magro di soddisfazioni per poi buttarsi nei playoff, la cui organizzazione dovrebbe essere comunicata dalla FIPAV nei prossimi giorni.