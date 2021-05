SARONNO – Prima partita in famiglia tra la nostra prima squadra e la juniores. Nonostante il brutto tempo, i nostri ragazzi non si sono lasciati scoraggiare e sono tornati in campo per ritrovare le belle sensazioni”. Così i dirigenti dell’Amor Sportiva commentando la prima uscita stagionale delle proprie due formazioni “maggiori” che ieri sotto la pioggia battente si sono divertite confrontandosi in una sgambata del tutto “ufficiosa”.

Si è giocato sul campo del centro sportivo Prealpi di via Sabotino, la struttura comunale che da qualche stagione l’Amministrazione civica ha affidato alle cure ed alla gestione della società calcistica di Cassina Ferrara e che è destinata soprattutto al settore giovanile. L’Amor Sportiva milita nel campionato di Terza categoria, che quest’anno è stata interrotto per l’emergenza coronavirus. Si pensa ormai alla prossima annata.

(foto: le formazioni ieri in campo e un’azione di gioco sul campo del centro sportivo del quartiere Prealpi di Saronno)

03052021