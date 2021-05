CARONNO PERTUSELLA – Ha urtato un’auto in sosta e si è ribaltato con l’auto su cui viaggiava con un 17enne. E’ quanto accaduto domenica sera, intorno alle 21, all’auto guidata da un 18enne.

L’incidente è avvenuto in via Bainsizza a Caronno Pertusella. In un primo momento, quando i residenti hanno messo in moto la macchina dei soccorsi, si è temuto il peggio per le due condizioni dei due giovani.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che si sono occupati della vettura ribaltata e l’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella. Le condizioni due ragazzi non hanno destato particolare preoccupazione. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Saronno che si sono occupati di effettuare i rilievi del caso e di rintracciare il proprietario dell’auto in sosta danneggiata nel corso dell’incidente. Sul posto richiamati, prima dal botto poi dalle sirene dei mezzi di soccorso, anche diversi residenti.

