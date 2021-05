CARONNO PERTUSELLA – Raccolta straordinaria per impropria esposizione dei rifiuti il primo maggio. e’ successo nelle ultime ore a Caronno Pertusella dove l’Amministrazione ha spiegato l’accaduto con una nota.

“Nella giornata del primo di maggio, molti cittadini residenti nella zona nord del paese, incuranti della giornata festiva, hanno conferito la frazione umida nonostante il servizio di raccolta non fosse previsto e la sospensione del servizio comunicato alla popolazione con affissione di manifesti, oltre ad essere chiaramente indicato nel calendario della raccolta rifiuti, distribuito a tutte le famiglie. In data odierna si è provveduto a riportare decoro al paese, effettuando una raccolta straordinaria con costi aggiuntivi che saranno a carico di tutti i cittadini. Si richiamano le persone che hanno impropriamente conferito i rifiuti e nonostante l’errore non hanno provveduto al ritiro, ad avere più rispetto dell’ambiente e del paese in cui tutti viviamo. Si invita inoltre tutta la popolazione a conferire i rifiuti in apposito contenitore per evitare la rottura dei sacchetti e lo sversamento del rifiuto sulla strada”.

