SARONNO – Questa mattina il sindaco Augusto Airoldi ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus a Saronno, ospite dell’emittente comunitaria Radiorizzonti.

“I numeri forniti da Ats Insubria per Saronno indicano in città 170 cittadini positivi, erano 131 lunedì scorso, +69. Ahimè si è registrata una inversione della curva. Questo spinge a riflettere ancora sulla importanza di evitare assembramenti, sul corretto uso della mascherina e l’adozione di tutte le indicazioni delle autorità sanitarie, tenendo alta la guardia. Soprattutto ora che arriva anche la bella stagione e c’è più voglia di uscire e stare insieme”. Sempre riguardo ai dati saronnesi, sono aumentati i guariti, 3.472 cittadini da inizio pandemia, dai 3417 della scorsa settimana, +55. Purtroppo si segnalano in incremento anche i decessi arrivati al numero di 200, +2 nell’arco della settimana” ha riferito il primo cittadino.

(foto: il sindaco Augusto Airoldi)

03052021