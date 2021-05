SARONNO – Il Centro islamico di Saronno, anche quest’anno, ha organizzato, raccolto e distribuito più di 70 spese alimentari dedicate alle famiglie bisognose del territorio. “I generi di prima necessità sono stati impacchettati dai volontari del centro, e portati in dono ai numerosi nuclei censiti tra quelli più in difficoltà del territorio saronnese e delle zone limitrofe” confermano i responsabili della struttura di via Grieg.

“In questo costante e difficile periodo di pandemia è missione e compito, per il cntro islamico, essere di conforto per la cittadinanza e sostenere le famiglie colpite dalla fatica e dallo sconforto. Preghiamo insieme il Signore che possa sollevare l’umanità, tutta, dalle sofferenze e dalla pandemia” l’appello dal centro.

(foto: le borse della spesa pronte per la consegna a famiglie bisognose della zona)

