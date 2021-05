SARONNO – Sono una decina con la loro divisa rossa e blu presidiano l’ingresso del parcheggio di via Parini alternandosi con gli agenti della polizia locale. I compiti dei volontari dell’associazione nazionale carabinieri sono di controllo e filtro per verificare che al parcheggio accedano solo i vaccinandi e il personale dell’hub (in modo che abbiano spazi riservati e la carenza di posti auto non provochi rallentamenti all’attività vaccinale) e anche quello di garantire la sicurezza dei bimbi che si recano o che escono da scuola con mamme, papà e nonni.

“Siamo una decina impegnati in questi servizi – spiega Dario Canonici portavoce del gruppo – un servizio sicuramente impegnativo per la durata ma lo facciamo volentieri per la comunità e anche per garantire un sostegno alla polizia locale. Tutti i volontari hanno una formazione ad hoc e una buona esperienza nella gestione dei flussi di traffico in modo da poter svolgere al meglio il nostro compito che prevede anche di fornire informazioni”.

Servizi che vengono svolti con qualsiasi condizione meteo, anche con la pioggia intensa degli ultimi giorni. Del resto questo aspetto non preoccupa i volontari: “Siamo attrezzati ed abituati anche dalle nostre altre attività come i controlli al mercato o la collaborazione in caso di grandi eventi ad essere sempre in prima linea”.

(foto: i volontari Anc in servizio all’hub vaccinale)