UBOLDO – Incidente di Uboldo, la procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per “omicidio stradale e lesioni colpose”: si tratta di un atto dovuto, per consentire tuttig li approfondimenti sulla dinamica del sinistro che nel tardo pomeriggio di giovedì 29 aprile in via per Origgio alla periferia del paese è costato la vita al 40enne Gianluca Toscano di Gerenzano mentre il figlio di 6 anni è ricoverato all’ospedale “Niguarda” di Milano. Il tutto dopo che la loro Peugeot – in marcia dal centro verso Origgio – è andata a sbattere contro un pullman che arrivava dalla direzione opposta.

Ad indagare sulla dinamica del sinistro è la polizia locale del comando unificato di Uboldo-Origgio del comandante Alfredo Pontiggia: le pattuglie della vigilanza urbana erano intervenute nella immediatezza ed avevano eseguito tutti i rilievi del sinistro.

(foto: la scena del sinistro nell’immediatezza dei fatti, subito dopo il gravissimo incidente avvenuto alla periferia tra Uboldo ed Origgio)

03052021