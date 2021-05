CERIANO LAGHETTO – Ladruncoli in azione nei cantieri alla periferia del paese, verso Dal Pozzo ed il confine con Saronno. Almeno due gli episodi che si sono verificati nei giorni scorsi, a seguire le denunce contro ignoti. Non è detto che ad agire siano state sempre le stesse persone ma è probabile: nel mirino due cantieri edili situati in via Silvio Pellico dove qualcuno è entrato di notte ed hna preso arnesi da lavoro e del materiale. Riuscendo quindi a dileguarsi senza farsi vedere.

Sempre nella stessa zona nei giorni scorsi erano stati presi di mira alcuni veicoli posteggiati, dai quali erano state smontate parti di ricambio come specchietti retrovisori e blocchi faro.

Sono adesso in corso le indagini delle forze dell’ordine e si cercano eventuali testimoni che possano fornire informazioni utili ad idenficare agli autori dei furti.

(foto di archivio: una pattuglia dei carabinieri in un cantier edile nella zona)

02052021