GERENZANO / UBOLDO / COGLIATE – Oggi a Cogliate incidente stradale in via Montecatini, è stato investito un ciclista. L’uomo, di 43 anni, è stato soccorso da una ambulanza e trasportato all’ospedale di Saronno, non è grave. E’ successo alle 17.15, sul luogo del sinistro per i rilievi una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio.

A Gerenzano incidente stradale in via Clerici, non lontano dall’incrocio con via Dante: è accaduto alle 17.30, sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza della Croce rossa saronnese, una donna di 43 anni ha avuto bisogno di cure mediche, è stata trasportata all’ospedale saronnese con contusioni comunque non gravi.

Ad Uboldo in via Palestro stamane momenti di apprensione per un uomo di 62 anni vittima di una caduta accidentale: è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Saronno e l’automedica da Como ed è stato trasferito all’ospedale di Legnano.

(foto archivio: intervento dei soccorsi per una precedente emergenza nella zona)

03052021