TURATE – Il sindaco Alberto Oleari di Turate ha fatto il punto dell’emergenza coronavirus in paese.

Come potete notare, dai 70 anni in su, ovvero tra i più fragili, i numeri sono molto ridotti, probabilmente grazie alla campagna di vaccinazione in atto. Ci auguriamo sia davvero così e che i prossimi giorni possano portare ad ulteriori miglioramenti, soprattutto in questa fascia.