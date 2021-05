ORIGGIO – Torna in campo il calcio femminile amatoriale e si riparte con un “derby” ovvero la sfida sul campo dell’oratorio di via Piantanida fra le locali dell’Airoldi Origgio ed il Misinto. E’ il torneo primaverile di calcio a 7 del Csi Milano che ha deciso di dare il via alla stagione domenica 8 maggio.

“Era il 3 marzo quando riprendevamo dopo il primo stop del 2021, senza il nostro mister e aspettando momenti migliori, in cui festeggiare tutti insieme. Oggi, esattamente due mesi dopo, guardiamo insieme quel nostro campo in cui domenica alle 16 finalmente torneremo a fare quello che amiamo: divertirci giocando a calcio, tutti insieme. Una domenica da vivere, una domenica di emozioni, comunque vada. Del resto, la nostra piccola battaglia l’abbiamo già vinta!” dicono i dirigenti del club origgese.

Nel girone anche Cdb Blu, Muggiò e la formazione del Bresso Renate.

(foto: la formazione di calcio femminile della Polisportiva Airoldi di Origgio)

