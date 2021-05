Il saluto a Luigi “del rione Tupini”, 84enne scomparso domenica

GERENZANO – SARONNO “In paese tutti ti conoscevano per il tuo storico negozio di macelleria,.e poi in questi ultimi anni per essere entrato a far parte della contrada dei Tupini. Da li per noi sei diventato il nostro amico senatore”.

E’ uno stralcio della lettera condivisa sul gruppo “La Voce di Gerenzano” in ricordo di Luigi Zoni 84enne scomparso lo scorso 2 maggio. I funerali si svolgeranno domani mercoledì 5 maggio alle 10 nella chiesa dedicata ai santi Pietro e Paolo. Le eseguie saranno precedute dal rosario.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati sotto il messaggio che ricordando la passione di Zoni per l’Inter, l’impegno nel palio (rione Tupini) e il suo sorriso è un po’ diventato l’omaggio della comunità.

Ecco il testo integrale del messaggio di saluto e cordoglio

Ciao caro Luigi

Proprio la domenica che avresti dovuto fare festa per la vittoria dello scudetto della tua Inter hai deciso di andartene….

In paese tutti ti conoscevano per il tuo storico negozio di macelleria e poi in questi ultimi anni per essere entrato a far parte della contrada dei Tupini. Da li per noi sei diventato il nostro amico senatore, non dimenticheremo mai la tua allegria, la tua voglia di stare insieme a noi, non ti tiravi mai indietro, ridevi, scherzavi, giocavi, per poi la sera ballare in piazza assieme a tutti.

Alla notizia della tua scomparsa, hai lasciato un vuoto in tutti noi, e lo sarà ancor di più alla prossima edizione del palio, dove non ci sarai nella sfilata, ma ci guarderai da la su….

Ciao Luigi, riposa in pace