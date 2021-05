SARONNO / SOLARO / CESANO MADERNO – Oggi alle 19.45 in piazza Grandi al Villaggio Brollo di Solaro intervento di una ambulanza della Croce viola per soccorrere un uomo in difficoltà: secondo il personale sanitario aveva bevuto troppo, sono stati constatati i sintomi dell’intossicazione etilica, ma non è apparso in gravi condizioni.

A Saronno, alle 12.30, per un malore intervento dell’ambulanza della Croce rossa cittadina e dell’automedica da Como in via Pio XI: è stata soccorsa una ragazza di 24 anni che è stata quindi trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

Due incidenti a Cesano Maderno. Alle 8 in via Grigna, auto contro moto: un 15enne ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato trasportato con una ambulanza all’ospedale di Desio, ha riportato comunque solo lievi contusioni. Mentre alle 10 inv ia Trento nel tamponamento fra due autovetture è rimasta contusa una donna di 37 anni, trasportata anche lei all’ospedale di Desio per essere medicata.

(foto archivio)

04052021