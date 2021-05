SARONNO – E’ stata notata stamattina da diversi saronnesi e da alcuni dipendenti comunali la perdita d’acqua nel parcheggio del comune in piazza Repubblica. Il problema si è registrato nell’area dove ci sono i parcheggi regolari con zona disco a poca distanza dal deposito di biciclette dei dipendenti comunali.

I responsabili dell’Amministrazione comunale si sono subito attivati contattando anche Saronno Servizi ex municipalizzata che gestisce la rete idrica cittadina. E’ stato effettuato un sopralluogo e avviato uno scavo per capire con precisione la causa del guasto e ripararlo con tempestività. Secondo i primi elementi raccolti la perdita non sarebbe di grande portata.

Qualche anno fa si era registrata una perdita a qualche decina di metri di distanza anche quella subito riparata da Saronno Servizi. La presenza dei tecnici, degli operai e dei mezzi non è passata inosservata con molti automobilisti che si sono fermati a chiedere quale fosse il problema e il motivo dello scalo.

04052021