Splendido pappagallo trovato al confine fra Saronno e Solaro. Si cerca proprietario

SARONNO / SOLARO – Uno splendido pappagallino è stato trovato oggi al confine fra Saronno e Solaro, nella zona di viale Lombardia: si cerca il proprietario ed al riguardo anche la sezione locale dell’Enpa, l’Ente nazionale per la protezione degli animali, lancia un appello. Chi fosse a conoscenza della sua provenienza può contattare l’Enpa Varese Valle Olona, che ha sede a Saronno, tramite Facebook.

Quello trovato è un esemplare molto docile, che non ha timore a farsi avvicinare, e probilmente proviene da qualche casa a non troppa distanza: la speranza è quella di ritrovare presto il proprietario.

In zona è già capitato di imbattersi in pappagalli fuggiti dalle gabbie e recuperati da cittadini ed anche dai vigili del fuoco: abituati a vivere in cattività, difficilmente – anche nel periodo più caldo fra primavera ed estate – possono sopravvivere a lungo in libertà, causa mancanza di cibo e predatori.

(foto: il pappagallino trovato nella zona periferica al confine fra Saronno e Solaro)

04052021