Stralcio cartelle, Pace fiscale, spese mediche e agevolazioni edilizie: le spiega il tributarista saronnese Mastroianni

SARONNO – Dalle spese mediche in dichiarazione dei redditi, alle agevolazioni edilizie ai “regali post sostegni”: il tributarista saronnese Nicola Mastroianna entra nel merito di questi argomenti di grande attualità, con alcuni video sul proprio canale Youtube.

Per quanto riguarda le spese mediche in detrazione, si parla tra l’altro dell’obbligo della tracciabilità dei pagamenti dal 2020.

Per le agevolazioni edilizie in dichiarazione dei redditi, cosa conservare e per quanto tempo? Da parte di Mastroianni un invito a scoprire le novità della sentenza numero. 8500/2021 della Cassazione in tema di ampliamento del potere di accertamento dell’amministrazione finanziaria e dei relativi termini di decadenza.

Altro tema dunque quello dei “regali post sostegni”.

Ancora, da parte di Mastroianni un intervento sullo stralcio delle cartelle di pagamento come previsto dala “Pace fiscale 2021”.

(foto: il tribunarista Nicola Mastroianni di Saronno. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus sta utilizzando lo strumento dei social e di Youtube per interventi divulgativi in materia fiscale e tributaria)

04052021