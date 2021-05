SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale sull’iniziativa organizzata sabato al Matteotti.

Si è tenuta sabato primo maggio la prima riunione organizzativa del gruppo di lavoro coordinato dall’Amministrazione comunale e dedicato al tema della riqualificazione dell’area del parchetto Amendola al quartiere Matteotti.

Il gruppo di lavoro di questo progetto di “urbanismo tattico” è guidato dai consiglieri comunali Lorenzo Puzziferri e Alfredo Barba, che, sabato mattina, hanno organizzato un incontro in via Amendola, dove è in programma a giugno il riposizionamento della targa “Villaggio Matteotti” (che esiste dal dopoguerra), come segnale di ripresa dell’attività di rivitalizzazione dell’area del parchetto del quartiere in una chiave di sostenibilità. E per questa ripresa, sono stati coinvolti cittadini e associazioni che operano nel quartiere: dopo la pulizia effettuata dall’Amministrazione, i primi potranno contribuire alla sistemazione degli spazi con qualche lavoretto di falegnameria o carpenteria, le seconde con la calendarizzazione degli eventi culturali e sportivi che, a partire da giugno, verranno pensati per riportare i giovani e i residenti a riappropriarsi dell’area posta tra viale Amendola, il parco “Il Gabbiano” di via Fratelli Cervi e lo Skate Park di via Da Vinci.

“I cittadini presenti ricoprivano un’ampia fascia d’età, dai 20 ai 70 anni – spiega l’assessore alla Rigenerazione Urbana, Alessandro Merlotti – segno che questi interventi riguardano tutti i residenti del quartiere. Si tratta di un progetto pilota, stimolato dalla nostra Amministrazione, ma che deve necessariamente essere poi delineato e sviluppato dai singoli cittadini e dalle associazioni. Un progetto pilota sperimentato in un luogo che può tornare a essere simbolico, sotto la targa che il 10 giugno 1945 intitolava il villaggio operaio (fino ad allora “Villaggio Arnaldo Mussolini”) alla memoria di Giacomo Matteotti, nell’anniversario del suo rapimento/omicidio, ma che può essere replicato negli altri quartieri della città”.

Oltre all’assessore Merlotti, sabato mattina erano presenti anche gli assessori Novella Ciceroni e Gabriele Musarò, mentre assente per indisposizione l’assessore alla Partecipazione Franco Casali, che ha commentato con soddisfazione l’adesione all’incontro di una trentina di persone, nonostante la pioggia: “L’incontro di sabato rappresenta un primo interessante passo del percorso partecipativo che la nostra Amministrazione, come da programma, vuole intraprendere con i cittadini. Ringrazio il gruppo di lavoro che Alessandro Merlotti e il consigliere Puzziferri e l’architetto Barba, insieme ad altri cittadini, hanno portato avanti in questi mesi. Adesso che le condizioni legate alla pandemia lo consentono, andremo a incontrare di persona i cittadini nei quartieri, con l’obiettivo di ascoltarli e trovare, insieme a loro, soluzioni praticabili per le problematiche che affrontano nel quotidiano”.

Il prossimo appuntamento è per sabato 8 maggio alle 10 al parco “Il Gabbiano”.