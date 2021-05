CASALE MONFERRATO – Sconfitta in trasferta per la Caronnese, battuta oggi pomeriggio nel turno infrasettimanale di serie D, 12′ di ritorno, sul campo del Casale, e ora l’obiettivo playoff si allontana.

La cronaca – L’avvio è favorevole ai locali, che sono più aggressivi, con prima vera occasione al 7′ con Colombi che fa lo slalom e si trova a tu per tu con Marietta che respinge la sua conclusione ravvicinatissima. Mentre fra i rossoblù è Gargiulo l’ispiratore della manovra, ma nell’iniziale fase del match la Caronnese non si fa mai vedere dalle parti di Drago. Mentre al 21′ Marietta è costretto ad uscire dall’area di rigore per anticipare Colombi. Al 25′ la Caronnese si rende pericolosa ocn un paiod i incursioni, di Calì e Corno, che guardagnano tre calci d’angolo in pochi minuti.

Al 33‘ Franchini porta avanti il Casale: palla al centro di Colombi ed il giocatore piemontese insacca indisturbatamente. Ed un attimo dopo la Caronnese perde capitan Corno per infortunio, entra Rocco. Gli ospiti cercano di pungere, e ci vanno vicini al 44′ quando Siano viene anticipato di un soffio in area di rigore. Poi traversa di Calì su una spizzata di testa e un attimo dopo è Drago che nega il gol alla Caronnese sulla conclusione da centro area dello stesso Calì.

Nella ripresa al 5′ gol di Franchini annullato per fuorigioco. Al 16′ sull’assist al centro Calì appostato nell’area piccola arriva con un attimo di ritardo e la devia direttamente sul fondo. Al 30′ sul’altro fronte lancio di Lewandoski, si invola Colombi ma Marietta esce e neutralizza il pericolo.

Casale-Caronnese 1-0

CASALE: Drago, Nouri, Fontana (19′ st Mullici), Raso, Cintoi, Bettoni, Romeo, Poesio, Colombi (41′ st Lanza), Lewandoski, Franchini (33′ st Cocola). A disposizione Tarlev, Moolenaar, Giusio, Mullici, Nnadi Tochuwn, Esposito, Cocola, Lanza, Vicini. All. Buglio.

CARONNESE: Marietta, Arcidiacono, Travaglini, Cosentino, Galletti, Gargiuolo, Banfi, Putzolu, Siani (6′ st Becerri), Corno (34′ pt Rocco), Calì. A disposizione Angelina, Coghetto, Costa, Torin, Becerri, Rocco, Mancuso, Cattaneo. All. Gatti.

Arbitro: Bonci di Pesaro (Anile di Acireale e Mambelli di Cesena).

Marcatore: 33′ pt Franchini (Cas).

