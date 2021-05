Coltivatore di marijuana arrestato dai carabinieri a Caronno Pertusella

CARONNO PERTUSELLA – Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Caronno Pertusella, al termine di alcune indagini, hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione di un 48enne del posto, sospettato di essere persona attiva nella compravendita di sostanze stupefacenti. All’interno dell’abitazione sono state rinvenute e sequestrate 12 piante di marijuana, 250 grammi di sostanza stupefacente e tutta l’attrezzatura necessaria all’attività di coltivazione.

All’interno di alcune stanze infatti erano state allestite delle serre dotate di lampade solari, additivi per piante e misuratori di temperatura, oltre che bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento. L’uomo, dopo le formalità di rito è stato trattenuto nella sede dela Compagnia carabinieri di Saronno in attesa del rito per direttissima celebrato nella mattinata odierna a seguito del quale il giudice ha disposto per lui la misura cautelare della detenzione agli arresti domiciliari.

(foto: la serra per la produzione di marijuana, le piantine e la droga trovate a Caronno Pertusella)

