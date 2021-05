Fotografa un saronnese si presenta: live alle 18.15

SARONNO – Una presentazione ufficiale nel cuore di Saronno, sul palco del teatro Giuditta Pasta, per presentare alla città un progetto ambizioso, saronnese e che punta ad unire anime diverse e generazione diverse rilanciando gli eventi dopo il blocco della pandemia

I ragazzi di Fus, fotografa un saronnese, hanno voluto organizzare un momento ufficiale per raccontare alla città il loro progetto e invitare tutti a partecipare

Il concorso è promosso dalla fondazione Teatro Giuditta Pasta e patrocinato dal comune di Saronno. L’obiettivo del concorso è quello di raccogliere immagini rappresentative di soggetti che, a parere del fotografo, sono legati alla città di Saronno. Inoltre l’iniziativa promuove l’uso della fotografia come strumento didattico e pedagogico per i ragazzi in età scolare.

Sono state definite due categorie di partecipanti (senior / under 30) ed entrambe verranno sottoposte alla valutazione di una giuria tecnica formata da 14 esperti e dal giudizio popolare tramite una piattaforma di votazione online. I partecipanti saranno chiamati a ritrarre una persona per loro significativa in relazione al contributo dato alla vita della città e dovranno raccontarne la storia, le peculiarità e la relazione con i propri valori ed emozioni. Così facendo avranno la possibilità di aggiudicarsi uno dei 18 premi in palio. L’esposizione delle opere avrà luogo presso le vetrine dei negozi del centro cittadino dal 18 al 27 giugno e verrà creato un itinerario che permetterà ai cittadini di osservare a pieno la mostra. Il concorso si concluderà con l’assegnazione dei premi durante la cerimonia in un luogo storico della città. A partire da oggi è possibile consultare il regolamento e iscriversi al concorso sul sito ufficiale www.fotografaunsaronnese.com. Ulteriori comunicazioni verranno effettuate attraverso il sito ufficiale, la pagina ufficiale Facebook “Fotografa un saronnese”, la pagina ufficiale Instagram @saronnofus e la sezione dedicata su www.ilsaronno.it.

