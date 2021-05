COGLIATE – Questa mattina a Storie italiane, il programma tv di Rai1, la vicenda dell’omicidio avvenuto a Cogliate nel novembre 2017, quello di Marco Benzi. Il 43enne morì a causa dei colpi inferti, a martellate, dalla moglie Sabrina Amico, poi ritenuta incapace di intendere e volere dopo una perizia psichiatrica.

La mamma di Marco, Katia, ha ricordato il figlio ed espresso tutto il proprio dolore, ancora grandissimo, per la vicenda. Il giorno del delitto, poco dopo mezzogiorno Sabrina aveva colpito Marco diverse volte con un martello. Fatale il colpo alla testa. Poi la 37enne aveva chiamato l’ex marito con cui è rimasta in buoni rapporti chiedendo aiuto. L’uomo si era precipitato nell’appartamento ed aveva trovato il 43enne in un lago di sangue. Aveva chiamato i soccorsi. Il tempestivo intervento dei sanitari era però stato vano e non era stato possibile fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

(foto: i carabinieri il giorno del delitto davanti alla casa di Cogliate dove era avvenuto l’omicidio)

05052021