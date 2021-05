Limbiate, api… all’asilo nido Bee happy

LIMBIATE – “Sono proprio felice perché ho conosciuto una realtà fantastica del mio paese. Ho avuto l’opportunità di portare il mio laboratorio di apicoltura all’asilo nido Bee happy. I bambini hanno visto da vicino per la prima volta in vita loro, grazie all’arnia didattica, delle api vere e anche l’ape regina, hanno potuto conoscere la figura dell’apicoltore e capire che le api sono davvero importanti per noi. Insomma una giornata bellissima!” Lo dice l’apicoltore limbiatese di Api in Ape, il 27enne Gianluca Bollini che qualche giorno fa ha fatto visita all’asilo che si trova in via Monte Bianco a Mombello.

Contentissimi anche i responsabili dell’asilo limbiatese: “Grazie ad Api su Ape abbiamo conosciuto il meraviglioso e prezioso mondo delle api”.

(foto: un momento della visita del giovani apicoltore limbiatese all’asilo. I bambini hanno seguito con grande interesse il momento di “incontro con le api” ed hanno imparato della loro importanza nell’ecosistema)

