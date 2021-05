Origgio, ladri sorpresi dai padroni di casa ci “rimettono” gli attrezzi del mestiere

ORIGGIO – Ladruncoli in azione in via Ottolini ad Origgio: sulla vicenda ora indagano la polizia locale ed i carabinieri, dopo che l’altro giorno in orario serale i padroni di casa di una villetta mentre stavano rincasando prima dell’orario del coprifuoco hanno sorpreso due sconosciuti che cercavano di entrare forzando una porta-finestra. I malviventi sono immediatamente scappati correndo in giardino e quindi scavalcando la recinzione verso l’esterno. Hanno rapidamente raggiunto una autovettura che avevano posteggiato nelle immediate vicinanze ed hanno fatto perdere le tracce.

Presi alla sprovvista, nel corso della fuga i ladri hanno abbandonati i loro arnesi da scasso, è stato trovato un martello ed un paio di grandi cacciavite. I danni sono stati circoscritti alle sbarre di ferro a protezione della porta finestra, che presentano i segni del tentativo di effrazione.

Avvisati dai padroni di casa, i tutori dell’ordine hanno eseguito un sopralluogo sul posto in cerca di tracce, ed hanno sequestrato gli arnesi da scasso.

(foto archivio: i danni causati da una effrazione per un precedente furto nella zona)

