SARONNO – Ha debuttato oggi la nuova app voluta dall’Amministrazione comunale per interagire coi cittadini ossia per raccogliere le loro segnalazioni e fornire informazioni su norme, regole e servizi del Comune.

Da oggi è ufficialmente disponibile la versione saronnese dell’app “Municipium”, scelta da quasi un migliaio di amministrazioni comunali in Italia (tra cui Caronno Pertusella apripista nel Saronnese). E’ scaricabile grauitamente su tutti i tipi di smartphone.

Aprendo la versione dedicata a Saronno si trovano diverse sezioni a partire da quella per le segnalazioni dei cittadini che potranno accludere foto, testo e anche la geolocalizzazione: “E’ sicuramente un importante passo avanti – spiega Novella Ciceroni assessore ai Lavori Pubblici e Innovazione che ha seguito il progetto – che permette di avere tutte le segnalazioni in un unico gestionale garantendo risposte più rapide, evitando duplicazioni e realizzando anche una programmazione di interventi futuri”. Tra gli aspetti più interessanti il fatto che il cittadino possa essere avvisato quando il problema viene risolto.

L’amministrazione, che abreve attiverà anceh sezioni ad hoc per il Pago pa, ha deciso di puntare su alcune personalizzazioni ossia “la possibilità di segnalare le barriere architettoniche, la presenza di un calendario per la raccolta differenziata che avvisi quando esporre le diverse frazioni in base all’indirizzo di residenza”.

“Quello delle notifiche push è sicuramente il punto di forza di questa soluzione informativa – ha spiegato nel corso della conferenza stampa Stefano Ciceri di Maggioli che ha sviluppato l’app – per questo consigliamo agli utenti di consentire l’arrivo delle notifiche in modo da poter restare sempre aggiornati”.

Per invitare la comunità a scaricare ed utilizzare l’app saranno realizzate comunicazioni ad hoc ed anche un incontro online “una sorta di tutorial in diretta sui social del comune”.

“Se si apre a pagina 68 il programma elettorale dell’allora candidato sindaco Augusto Airoldi che poi è diventato il programma della maggioranza che ho l’onore di guidare – ha esordito il primo cittadino Augusto Airoldi – si trova nell’ambito del progetto di una Saronno Amica la proposta di due strumenti per avvicinare i cittadini all’Amministrazione. Uno dei due è l’app e l’abbiamo concretizzata. Uno strumento user friendly, gradito ai giovani e che permette al cittadino di comunicare con l’Amministrazione e viceversa”.

“E’ uno scatto avanti sul fronte della partecipazione – ha evidenziato Airoldi – che ci differenzia significativamente da chi ci ha preceduto”.

E per chi non fosse pratico con le app? “Abbiamo pensato anche a loro – conclude l’assessore Ciceroni – scrivendo alla mail [email protected] si potrà inviare una segnalazione che sarà comunque inserita nel sistema per un’ottimale gestione”.