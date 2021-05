SARONNO – “Nella sera del 3 maggio ci siamo finalmente riuniti all’interno della Commissione M10 per iniziare a trattare temi inerenti allo Sport e al Benessere del cittadino. Mi ritengo molto soddisfatto di come tutti i commissari abbiano dimostrato l’interesse e partecipazione nell’approfondire con cura e attenzione i vari temi trattati all’interno della riunione. Questo aspetto oltre ad averlo notato personalmente, mi è stato segnalato da molte persone privatamente che grazie alla piattaforma Civicam – che ha avuto oltre 150 accessi – hanno seguito con interesse la Commissione”.

Inizia così la nota del presidente della commissione sport e benessere Lorenzo Puzziferri dopo la prima seduta

“Ho letto anche il comunicato inviato oggi dal Commissario Morandin sulle Tre Valli Varesine, e mi permetto di ricordare che questa verrà sostituita da una manifestazione altrettanto importante che avrà inizio e fine nella nostra città con ulteriori benefici oltre all’aspetto sportivo.

Può piacere di più o meno, ma sicuramente non basta solamente un evento ciclistico per rendere Saronno un fiore all’occhiello in ambito sportivo.

Perciò oltre al lavoro dell’Assessorato, sono sicuro che il lavoro e l’impegno di questa commissione con spirito di partecipazione e impegno potranno implementare un maggior numero di eventi e la qualità dei servizi sportivi da offrire alla cittadinanza.

Come punto di partenza di concreta operatività di questa commissione, in accordo con l’assessore Musarò verrà a breve aperto un gruppo di lavoro specifico sul tema trattato ieri dal Commissario Matteo Borroni, che consisterà nel valorizzare luoghi e percorsi verdi che essendo periferici potrebbero essere non a conoscenza dei cittadini, ma che possono essere luoghi di passeggio, di corsa e pedalate che i saronnesi potrebbero scoprire e prendersi cura.

Oltre che a tutti i commissari sia di maggioranza che di minoranza, estendo questo invito a tutti i corridori e i cittadini interessati a far parte di questo progetto! Di seguito la mia mail per partecipare: [email protected]