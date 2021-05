ROVELLASCA – Troppa gente all’incontro nel centro olistico, sono arrivati i carabinieri. La struttura si trova a Rovellasca, l’intenzione dei responsabili era di presentare i futuri corsi di ginnastica.

Ma cosa è accaduto esattamente? C’era in programma, appunto, un incontro informativo sulla ginnastica ma secondo le forze dell’ordine c’erano troppe persone nel locale: erano in 8 oltre alla responsabile della struttura e ad un collaboratore. Ad un certo punto sono arrivati i carabinieri del comando di Turate con quelli del Nucleo dell’ispettorato del lavoro di Como. Tutti sono stati sanzioni e rimandati a casa per il mancato rispetto delle prescrizioni sanitarie anti-coronavirus ed in particolare riguardo agli “assembramenti”. Per la struttura è stata disposta la sospensione dell’attività per cinque giorni; per gli interessati, se lo riterranno, la possibilità di fare ricorso contro le sanzioni.

In questi giorni le forze dell’ordine stanno effettuando in tutta la zona del Saronnese molti controlli in attività e negozi per verificare il rispetto delle prescrizioni contro il coronavirus.

(foto archivio)

