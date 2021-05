Lotta al covid, oggi all’hub il giorno di Samuele Astuti: “Vaccinatevi!”

VARESE – “Oggi ho ricevuto la mia prima dose di vaccino anti covid-19, non per motivi di età, bensì per esenzione. Sono felicissimo, a tutti i volontari e i professionisti che si stanno impegnando affinché questa importante campagna vaccinale proceda senza intoppi va il mio più sentito ringraziamento”. Così Samuele Astuti, consigliere regionale del Varesotto ed esponente del Pd, che invita tutti ad aderire alla campagna vaccinale in corso.

(foto: Samuele Astuti all’hub vaccinale)

