SARONNO – Non è un segreto che l’esperienza dell’emergenza sanitaria in corso da ormai più di un anno si stia rivelando difficile soprattutto dal punto di vista psicologico per molti. Avsap 4, l’associazione saronnese che da più di 25 anni si occupa di salute mentale, propone un breve corso online proprio per parlare di queste difficoltà, dal titolo “Mascherine e coccole per la mente”.

I lutti, il lockdown, il cambiamento della “normalità” e la situazione economica si stanno rivelando importanti ostacoli nella vita quotidiana di ognuno di noi, ma da Asvap 4 arrivano parole di conforto: “Esistono strategie che ci permettono di utilizzare appieno le nostre risorse e ci consentono di alleggerire la nostra mente, permettendole di affrontare con maggiore energia e focalizzazione i momenti di difficoltà”.

Ed è con il proposto di fornire qualche strumento in più contro questi difficili ostacoli, che Asvap 4 dà appuntamento al 24 maggio e 7 giugno dalle 13.30 alle 14.30 a tutti coloro che dovessero esserne interessati.

Sarà possibile ricevere ulteriori informazioni ed iscriversi al corso mandando una mail all’indirizzo [email protected]

