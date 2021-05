SARONNO – Ci sarebbe un problema elettrico dietro al guasto che si è registrato stamattina al pozzo di via San Giuseppe e che, mettendo ko la pompa idrica, di fatto ha notevolmente ridotto la pressione dell’acqua delle rete che fornisce le abitazioni e le attività saronnesi.

Le segnalazione dei saronnesi dei problemi sono arrivate nella tarda mattinata sia alla Saronno Servizi sia su social. I maggior problemi nei palazzi di via Sevesi ovviamente agli ultimi piani e in via Tolstoy e Valtellina. Il calo di pressione e come conseguenza la riduzione della portata d’acqua soprattutto agli ultimi piani è una conseguenza proprio guasto al pozzo che essendo nel cuore della città è cruciale per la fornitura idrica dell’intera città. Segnalazioni sono arrivate anche dalla zona del Santuario.

Saronno Servizi informata dell’accaduto si è già mobilitata per risolvere il guasto che dovrebbe avvenire nella mattinata di domani con un intervento straordinario con la sostituzione della pompa.

(foto archivio)