SARONNO – “Informiamo tutti gli utenti che a causa di un guasto tecnico al pozzo situato in via S. Giuseppe, angolo via Volonterio, potrebbero esserci dei cali di

pressione o mancanza d’acqua nella giornata odierna”.

E’ la nota di Saronno Servizi sul guasto con cui dalla tarda mattinata stanno facendo i conti i saronnesi che in diverse zona della città (viale Santuario, via Sevesi e via Tolstoy) si sono ritrovati con poca pressione nella rete idrica. La causa è appunto un problema elettrico che ha danneggiato la pompa del pozzo, uno dei più importanti della rete cittadina.

“I nostri operatori – continuano dall’ex municipalizzata con sede in via Romma – stanno intervenendo per risolvere il problema con urgenza per poter garantire un ripristino del corretto servizio appena possibile, e non oltre la mattina di domani, venerdì 7 maggio”.

E concludono: “Scusandoci per i disagi causati invitiamo l’Utenza a porre in essere tutte le cautele per evitare potenziali inconvenienti”

06052021