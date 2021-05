SOLARO – È terminato recentemente il rinnovamento dei locali di via Pellizzoni in seguito alla sottoscrizione della convenzione per la gestione di servizi sanitari come punto prelievi e prestazioni infermieristiche di vario genere. Il nuovo centro ambulatoriale è gestito dall’azienda speciale Solaro Multiservizi e da Affidea, un provider di servizi sanitari presente in 16 paesi europei, con 260 centri.

Contestualmente all’affidamento del servizio, il nuovo gestore ha provveduto con delle opere di manutenzione straordinaria e miglioria, come la tinteggiatura degli spazi, il posizionamento di nuovi arredi e la sostituzione della porta d’ingresso.

I servizi svolti sono: prelievi ambulatoriali in consiglio con il servizio sanitario regionale ed in solvenza e prelievi domiciliari con il servizio sanitario regionale cure domiciliari ed in solvenza per sei giorni alla settimana; iniezioni, medicazioni semplici e misurazione dei parametri in forma gratuita per tre giorni alla settimana; tamponi rapidi per l’individuazione dell’infezione da SarsCov2 su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0284161370 negli orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 10 e martedì, giovedì e sabato dalle 7.30 alle 9.30.

Il Sindaco di Solaro Nilde Moretti: «Dare continuità all’ambulatorio di via Pellizzoni era una delle nostre priorità in campo sociale.

Grazie al lavoro di Solaro Multiservizi ed alla disponibilità di Affidea siamo sicuri di proporre alla cittadinanza un servizio di prossimità, qualità e quantità sul territorio davvero molto importante, oltre tutto confermandolo in locali da sempre riconosciuti per la loro funzione e già frequentati da molti solaresi in passato».