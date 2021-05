Urla al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno: arrivano i carabinieri

SARONNO – Si è messa ad urlare nel cortile dell’ospedale, e sono arrivati anche i carabinieri del locale Nucleo operativo radiomobile. Protagonista di un episodio che ha attirato l’attenzione di personale medico e sanitario, e dei ricoverati è stata ieri una donna giunta attorno alle 18 nell’area ospedaliera di piazza Borella. Non aveva ferite o lesioni apparenti ma sin dal primo momento è apparsa agitata e confusa, e strillava tanto da indurre gli addetti a richiedere infine anche il supporto delle forze dell’ordine, perchè non riuscivano in alcun modo a calmarla. A quanto pare, non voleva farsi visitare e si è andati avanti così sino alla tarda serata, con i militari ed i sanitari che per circa quattro ore hanno davvero cercato in ogni modo di tranquillizzarla.

Tutto alla fine si è risolto con il ritorno alla normalità.

(foto: una immagine dell’intervento dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile saronnese all’ospedale cittadino di piazza Borella)

06052021