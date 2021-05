MILANO – In Lombardia partiranno lunedì le prenotazioni per gli over 50: lo ha comunicato questa mattina il governatore lombardo, Attilio Fontana, nel corso di una intervista rilasciata a canale televisivo Sky Tg24. Finisce dunque l’attesa per chi ha più di cinquant’anni e non ha particolari patologie che lo includano nella categoria dei “fragili”, per i quali le prenotazioni sono già inc corso.

Da lunedì dunque via anche per la categoria d’età 50-59 anni seguendo le modalità abituali, ovvero tramite l’accesso al portale regionale online, o risolgendosi al postino per farsi prenotare e tramite gli altri sistemi che saranno per tempo comunicati da Regione Lombardia.

(foto: a destra, il governatore Attilio Fontana)

06052021