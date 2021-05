SARONNO / MILANO – Si parlava della data di oggi ma sicuramente non si partirà oggi: il riferimento va all’apertura delle prenotazioni per le vaccinazioni anti-covid per gli under 60, fascia 50-59 anni. Originariamente prevista il 30 aprile, poi slittata per la decisione nazionale di dare la precedente ai “fragili”. Ma le nuove consegne di vaccini fanno pensare che la partenza per gli over 50 sia veramente imminente. Il giorno sarà comunicato proprio oggi? Succederà, se non nelle prossime ore al massimo nei prossimi giorni. E’ tutto legato ai “conti” che si stanno facendo, approfonditamente, in Regione.

Le dosi disponibili – I “frigoriferi” regionali si sono ieri arricchiti di 745 mila dosi: si tratta di 360 mila Pfizer, 315 mila Astrazeneca, 42 mila Moderna e 26 mila Johnson & Johnson.

A ieri in Lombardia sono state somministrate oltre 3 milioni e 700 mila dosi sui 4 milioni e 100 mila consegnate, più del 90 per cento del totale. Mediamente ogni giorni, negli ultimi giorni, ne sono state somministrate fra 85 e 90 mila.

06052021